Знакомые раскрыли детали жизни женщины, накачавшей сына наркотиками в Новосибирске

25 сентября 2025, 02:19

СК возбудил дело против женщины, накачавшей сына наркотиками в Новосибирске

Фото: Istock/stefanamer

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, которая подозревается в систематическом склонении своего девятилетнего сына к потреблению наркотических веществ. По данным следствия, инциденты происходили с июля по сентябрь 2025 года, ребенок с содержанием морфина в крови госпитализирован в тяжелом состоянии, а его мать арестована на два месяца. Об этом стало известно из материала RT.