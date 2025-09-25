Знакомые раскрыли детали жизни женщины, накачавшей сына наркотиками в Новосибирске
В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы, которая подозревается в систематическом склонении своего девятилетнего сына к потреблению наркотических веществ. По данным следствия, инциденты происходили с июля по сентябрь 2025 года, ребенок с содержанием морфина в крови госпитализирован в тяжелом состоянии, а его мать арестована на два месяца. Об этом стало известно из материала RT.
Девятилетний мальчик продолжительное время не посещал школу и бродяжничал, а его отец скончался несколько лет назад. Поводом для проверки стали видео в сети, где женщина в неадекватном состоянии общается с ребенком, также находящимся под воздействием веществ.
Следователи квалифицировали действия женщины по части 3 статьи 230 УК РФ (склонение к потреблению наркотических средств несовершеннолетнего). Эта статья предусматривает наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Адвокаты отмечают, что, несмотря на традиционно более лояльное отношение судов к женщинам, в данном случае вероятно реальное лишение свободы, учитывая тяжесть преступления.
Знакомые женщины рассказали, что она сама выросла в неблагополучной семье с пьющими родителями. Несмотря на попытки вести бизнес, ее жизнь резко изменилась в худшую сторону в последние годы.
Прокуратура Новосибирской области проводит проверку деятельности органов системы профилактики безнадзорности, которые могли своевременно не заметить тяжелую ситуацию в семье. Ребенку предстоит длительное лечение и реабилитация в наркологическом диспансере.
Читайте также: