В багажнике иномарки на трассе в Приморье нашли останки краснокнижного тигра

25 сентября 2025, 05:32

Фото: iStock / IPGGutenbergUKLtd

Сотрудники ГИБДД обнаружили части тела амурского тигра в багажнике автомобиля Toyota Hilux Surf, остановленного для проверки 24 сентября на автодороге Раздольное–Хасан в Приморском крае.