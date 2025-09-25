В багажнике иномарки на трассе в Приморье нашли останки краснокнижного тигра
Сотрудники ГИБДД обнаружили части тела амурского тигра в багажнике автомобиля Toyota Hilux Surf, остановленного для проверки 24 сентября на автодороге Раздольное–Хасан в Приморском крае.
Инцидент произошел во время плановой проверки транспортного средства. В багажнике автомобиля правоохранители обнаружили лапы и части морды животного, которые были предварительно идентифицированы как останки тигра. Прокуратура Приморского края организовала процессуальный контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 258.1 УК РФ.
«База» выяснила личность водителя. Им оказался 39-летний Игорь Л. Он из Владивостока. Мужчина занимается смешанными единоборствами, любит охотиться и рыбачить. Сейчас он на допросе пытается объяснить, откуда у него тигр в багажнике.
Амурский тигр занесен в Красную книгу Российской Федерации и находится под особой охраной государства. Незаконные добыча и оборот таких животных представляют серьезную угрозу для биоразнообразия Дальнего Востока. По данным на июль 2025 года, численность амурских тигров в России оценивается примерно в 750 особей.
Нарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и крупного штрафа.
Читайте также: