Сайты МВД России недоступны уже несколько часов

Фото: Фотобанк Московской области
Веб-сайты Министерства внутренних дел России, включая федеральный портал МВД, сайты московских и подмосковных подразделений, а также сервис ГИБДД.рф, недоступны пользователям на протяжении нескольких часов.
Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. Причины сбоя пока не озвучены. Пользователи сталкиваются с невозможностью получить доступ к онлайн-услугам МВД, включая информацию о штрафах и проверку транспортных средств. Специалисты работают над восстановлением работы ресурсов, подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что подозрительный предмет был обнаружен у припаркованного фургона на Большой Ордынке в центре Москвы. Об этом сообщили в оперативных службах. На место оперативно прибыли специалисты. Уточняется, что в целях проверки движение транспорта было ограничено. Позже выяснилось, что данный предмет не представляет опасности. В настоящее время движение в районе Большой Ордынки восстановлено, оцепление снято.
Читайте также:
В Чечне отправили в СИЗО водителя взорвавшейся автоцистерны с газом
Саперы не нашли взрывчатку на Большой Ордынке в Москве — РИА Новости
СБУ задержала ректора ВУЗа, помогавшего украинцам избежать мобилизации
Елена Перлова