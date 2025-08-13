Мигрант, пытавшийся на грузовике раздавить новосибирцев, сбежал из России

13 августа 2025, 11:08

Наехавший на людей водитель самосвала в Новосибирске находится в Казахстане

В Новосибирске заочно арестовали водителя самосвала, который намеренно дважды наехал на людей и скрылся в Казахстане — его объявили в международный розыск.