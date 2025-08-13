Достижения.рф

Мигрант, пытавшийся на грузовике раздавить новосибирцев, сбежал из России

Наехавший на людей водитель самосвала в Новосибирске находится в Казахстане
Фото: istockphoto/Gri-spb

В Новосибирске заочно арестовали водителя самосвала, который намеренно дважды наехал на людей и скрылся в Казахстане — его объявили в международный розыск.



Резонансное происшествие случилось два дня назад: грузовик сначала медленно сдавал назад, затем внезапно разогнался и врезался в группу людей, втиснув нескольких из них в стену здания. По первоначальным предположениям, все списали на ошибку водителя с педалями, но уже через несколько секунд он повторно попытался задавить людей и во второй раз разогнался сильнее.

К счастью, никто не погиб и серьезных травм не зафиксировано. В воскресенье в соцсетях появилось видео с несколькими наездами самосвала в Кировском районе Новосибирска.

В СК сообщили, что есть пострадавшие, им оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0