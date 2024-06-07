Стало известно имя убийцы зампреда движения «Зов народа» Еговцева

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Антона Еговцева убил тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев, нанеся ему минимум семь ножевых ранений.
Как сообщает SHOT, 37-летний Дмитрий Матвеев занимался мотокроссом и работал инструктором по этому виду спорта. С женой Антона Еговцева он был знаком с юности и с тех пор был в неё влюблён. В последние несколько месяцев Матвеев преследовал её и угрожал.
Перед тем как скончаться, Еговцев успел оказать сопротивление и ранил Матвеева. В настоящее время убийца находится в больнице.
Мать Дмитрия рассказала, что была с ним ночью в больнице. Она отметила, что её сын лежал раненый на кушетке и казалось, что он не замечал её и происходящего вокруг.
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Перед тем как скончаться, Еговцев успел оказать сопротивление и ранил Матвеева. В настоящее время убийца находится в больнице.
Мать Дмитрия рассказала, что была с ним ночью в больнице. Она отметила, что её сын лежал раненый на кушетке и казалось, что он не замечал её и происходящего вокруг.
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Артем Кузьмин