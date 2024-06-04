В столичном парке неизвестный убил пожилого мужчину в присутствии его внучек

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Во вторник вечером в парке на востоке Москвы обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Об этом сообщает столичный Следственный комитет.
«По данным следствия, в вечернее время 4 июня 2024 года на территории парка, расположенного вблизи улицы 3-я Музейная в городе Москве, обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что мужчину убили ударом ножа в сердце.
Кроме того, в момент убийства рядом с мужчиной были две его внучки. Девочки не пострадали.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следователи проводят все необходимые действия для выяснения личности убийцы. Опрашиваются возможные свидетели, изъяты записи с ближайших камер видеонаблюдения. Ведутся поиски преступника.
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