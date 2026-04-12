Стало известно, из-за чего ребёнку оторвало пальцы при взрыве в Подмосковье
Стала известна причина взрыва на спортплощадке в Подмосковье, где ребёнку оторвало пальцы. Подробности приводит Telegram-канал SHOT.
Установлено, что 11-летний Амир вместе с другом поджигал петарды на спортплощадке возле школы в Орехово-Зуево. Одно из устройств не загорелось. Мальчик поднял его и положил в карман, после этого произошёл хлопок. Школьник получил тяжёлые травмы — ему разорвало пальцы.
Причиной происшествия назвали неосторожное обращение с петардой. Предварительно, у ребёнка при себе находилось ещё несколько снарядов. Медики доставили пострадавшего в центральную городскую больницу.
Врачи уже ампутировали Амиру два пальца и сейчас пытаются сохранить третий повреждённый палец. В региональном СК сообщили, что следователи по факту случившегося возбудили уголовное дело.
