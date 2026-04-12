При пожаре в квартире в Новой Москве погибла пожилая женщина

Фото: Istock/Aleksandr Pykhteev

В Новой Москве при пожаре в квартире погибла пожилая женщина. Об этом сообщает РЕН ТВ.



Трагедия произошла в посёлке Внуково на Центральной улице. Огонь охватил квартиру на втором этаже многоквартирного дома.

Спасатели оперативно прибыли на место и эвакуировали из здания 11 жильцов. Погибшей оказалась хозяйка загоревшейся квартиры. Об этом рассказали соседи. В момент возникновения пожара её сын находился на улице и гулял с собакой.

Очевидцы предполагают, что пенсионерка не смогла самостоятельно покинуть квартиру из-за быстро распространившегося огня и едкого дыма. Причины возгорания устанавливают дознаватели.

Ранее пожар в квартире на юго-западе Москвы унёс жизни двух человек.

Ольга Щелокова

