Появились подробности о взрыве в Ангарске
Взрыв произошел в пятиэтажке в Ангарске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам очевидцев, инцидент произошел в доме №11 в 7-м микрорайоне. Сначала жильцы слышали громкий хлопок, затем треск стекол — взрывной волной выбило несколько окон на пятом этаже. В настоящее время на месте работают экстренные службы.
По данным областного МЧС, при проведении ремонтных работ собственник квартиры неосторожно обращался с баллоном с монтажной пеной, что привело к возгоранию. На адрес выехали 13 специалистов и четыре единицы техники. Пожар потушили до их прибытия. Мужчина получил травмы.
Стоит отметить, что это второй подобный случай в городе за несколько дней. Ранее из-за взрыва газовоздушной смеси в многоквартирном доме пострадали три человека.
