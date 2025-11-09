Стало известно, как геолог смог выжить под лавиной на Камчатке
Лебедев: воздушный карман помог геологу выжить под лавиной на Камчатке
Геолог смог выжить после схода лавины на Камчатке с помощью воздушного кармана, образовавшегося под снежной массой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева.
По его словам, пространство с кислородом позволило мужчине дышать и продержаться до прибытия спасателей. Он назвал этот случай невероятным.
Состояние спасенного оценивается как среднетяжелое. У него диагностировали переохлаждение. Напомним, до обнаружения поисковой группой он считался пропавшим без вести. Кроме него, снежной лавиной накрыло еще одного человека. К несчастью, он погиб.
