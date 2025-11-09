Стало известно, как геолог смог выжить под лавиной на Камчатке

09 ноября 2025, 11:27

Лебедев: воздушный карман помог геологу выжить под лавиной на Камчатке

Фото: iStock/Audrey COPPEE

Геолог смог выжить после схода лавины на Камчатке с помощью воздушного кармана, образовавшегося под снежной массой. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на министра по чрезвычайным ситуациям региона Сергея Лебедева.