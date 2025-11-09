Спасатели подвели итоги поисков попавшего под лавину мужчины на Камчатке

09 ноября 2025, 05:23

Спасатели обнаружили попавшего под лавину мужчину на Камчатке

Фото: istockphoto / yanik88

На Камчатке при сходе лавины пропал один человек. Позже его нашли живым, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.