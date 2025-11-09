Спасатели подвели итоги поисков попавшего под лавину мужчины на Камчатке
На Камчатке при сходе лавины пропал один человек. Позже его нашли живым, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В настоящий момент специалисты проводят работы по эвакуации пострадавшего с места происшествия. Сведения о состоянии выжившего не поступали.
К спасательной операции подключались два сотрудника МЧС. Они провели необходимый инструктаж и взяли на себя руководство поисками в зоне схода лавины. Всего в мероприятиях задействовали около 20 человек, которые являются сотрудниками местного предприятия.
Ранее в Петербурге на одном из городских проспектов прорвало трубу, в результате чего потоки выходы хлынули на проезжую часть.
Читайте также: