Спасатели подвели итоги поисков попавшего под лавину мужчины на Камчатке

На Камчатке при сходе лавины пропал один человек. Позже его нашли живым, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.



В настоящий момент специалисты проводят работы по эвакуации пострадавшего с места происшествия. Сведения о состоянии выжившего не поступали.

К спасательной операции подключались два сотрудника МЧС. Они провели необходимый инструктаж и взяли на себя руководство поисками в зоне схода лавины. Всего в мероприятиях задействовали около 20 человек, которые являются сотрудниками местного предприятия.

