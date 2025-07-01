Стало известно, кем оказался чиновник, который прижег половой орган утюгом
Mash: Муж подсудимой экс-чиновницы Гайдук из Башкирии попал в больницу с ожогами
Чиновником из Уфы с прожженным половым органом оказался муж экс-главы Госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук. Медицинская помощь понадобилась 52-летнему Вадиму Гайдук. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
У мужчины диагностировали ожоги 12% тела в области живота, паха, бедер и ягодиц. Гайдук нанес себе увечья после того, как проиграл 300 тысяч рублей в казино.
По факту произошедшего полиция проводит проверку.
Жена пострадавшего, Яна Гайдук, ранее работала в Госкомитете Башкирии по молодежной политике. На сегодняшний день она находится под следствием.
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