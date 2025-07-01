Стало известно, кем оказался чиновник, который прижег половой орган утюгом

01 июля 2025, 09:46

Mash: Муж подсудимой экс-чиновницы Гайдук из Башкирии попал в больницу с ожогами

Фото: iStock/gorodenkoff

Чиновником из Уфы с прожженным половым органом оказался муж экс-главы Госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук. Медицинская помощь понадобилась 52-летнему Вадиму Гайдук. Об этом пишет Telegram-канал Mash.