Стало известно, кем оказался чиновник, который прижег половой орган утюгом

Mash: Муж подсудимой экс-чиновницы Гайдук из Башкирии попал в больницу с ожогами
Фото: iStock/gorodenkoff

Чиновником из Уфы с прожженным половым органом оказался муж экс-главы Госкоммолодежи Башкирии Яны Гайдук. Медицинская помощь понадобилась 52-летнему Вадиму Гайдук. Об этом пишет Telegram-канал Mash.



У мужчины диагностировали ожоги 12% тела в области живота, паха, бедер и ягодиц. Гайдук нанес себе увечья после того, как проиграл 300 тысяч рублей в казино.

По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Жена пострадавшего, Яна Гайдук, ранее работала в Госкомитете Башкирии по молодежной политике. На сегодняшний день она находится под следствием.

Екатерина Коршунова

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