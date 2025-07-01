WCMH-TV: в США учительницу поймали во время секса с 15-летним школьником
В американском штате Огайо 28-летнюю учительницу Джамеле Дабуби поймали во время секса в машине с 15-летним школьником. Об этом сообщает WCMH-TV.
Дабуби являлась преподавателем английского языка в школе Horizon Science Academy города Колумбус. Там у нее начался роман с 15-летним учеником. Во время следствия выяснилось, что женщина множество раз созванивалась с подростком и признавалась ему в любви по переписке.
Дабуби застукала с учеником тетя школьника. Она же и заявила в полицию на преподавателя. По ее словам, девушка занималась сексом с подростком в машине. Сам школьник утверждает, что близость ограничивалась поцелуями и прикосновениями. Основной процесс по данному делу стартует 11 июля.
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