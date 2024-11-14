Стало известно, когда восстановят рухнувший в Крыму мост

Сергей Аксенов (Фото: kremlin.ru)
Рухнувший в Джанкойском районе на севере Крыма мост будет полностью восстановлен в 2025 году. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«Мост через железнодорожные пути на автодороге Джанкой – Маслово будет полностью восстановлен в 2025 году. Предварительный объем финансирования – около 180 млн рублей», — заявил Аксенов в своем Telegram-канале.
Вечером 13 ноября в Крыму обрушился автомобильный мост, соединяющий села Изумрудное и Маслово на автодороге, ведущей в Джанкой. В момент инцидента на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Известно, что в результате ЧП есть пострадавшие.
По данным СК России, инцидент произошел в результате движения перегруженного большегруза. В связи с этим Крымское следственное управление начало проверку.
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Элина Позднякова