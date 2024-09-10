«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Александр Ли, пострадавший при атаке БПЛА в подмосковном Раменском, рассказал, как успел закрыть собой жену перед взрывом.
При ночной атаке беспилотников были повреждены несколько многоквартирных домов в Раменском, о чём сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Всего за минувшую ночь средствами ПВО были сбиты 14 дронов в нескольких округах области.
Ли рассказал РИА Новости, что в 04:10 он повернулся в сторону окна и увидел огненный шар. За мгновение до взрыва он успел закрыть собой супругу. После этого взрывной волной выбило окна. Пара выбежала на улицу в домашней одежде и без документов.
Во время взрыва Ли получил ожог спины и порезы.
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Ли рассказал РИА Новости, что в 04:10 он повернулся в сторону окна и увидел огненный шар. За мгновение до взрыва он успел закрыть собой супругу. После этого взрывной волной выбило окна. Пара выбежала на улицу в домашней одежде и без документов.
Во время взрыва Ли получил ожог спины и порезы.
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Анастасия Чинкова