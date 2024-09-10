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«Успел закрыть собой жену»: пострадавший рассказал об атаке БПЛА в Раменском

Пострадавший при атаке БПЛА в Раменском рассказал, как успел закрыть собой жену
10 сентября 2024, 11:04
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Александр Ли, пострадавший при атаке БПЛА в подмосковном Раменском, рассказал, как успел закрыть собой жену перед взрывом.
При ночной атаке беспилотников были повреждены несколько многоквартирных домов в Раменском, о чём сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв. Всего за минувшую ночь средствами ПВО были сбиты 14 дронов в нескольких округах области.

Ли рассказал РИА Новости, что в 04:10 он повернулся в сторону окна и увидел огненный шар. За мгновение до взрыва он успел закрыть собой супругу. После этого взрывной волной выбило окна. Пара выбежала на улицу в домашней одежде и без документов.



Во время взрыва Ли получил ожог спины и порезы.

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В результате атаки БПЛА в Раменском есть погибшие
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#бпла
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Российский рэпер показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
Рэпер Брутто показал последствия удара беспилотника по его дому в Раменском
10 сентября 2024, 11:15

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

Российский рэпер Тимур Одилбеков (Брутто) из группы «Каспийский груз» показал кадры с последствиями удара БПЛА ВСУ по его дому в подмосковном Раменском. Видеозапись он опубликовал в своем Instagram*.
Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины. В результате удара БПЛА по дому в подмосковном Раменском были повреждены 54 квартиры из 102.

«Раменское, Высоковольтная... А я просто сюда заехал ночью поспать и двинуть дальше», — написал он.

На кадрах видно балкон, на котором выбиты все стекла. Также Тимур Одилбеков показал вид на соседний дом, где есть следы сажи от пожара. По его словам, он слышал звуки шести взрывов около 2.30 ночи.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, квартиры в первом подъезде дома на Высоковольтной улице в подмосковном Раменском отремонтируют власти региона.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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По факту убийства главы отдела в СК по Пермскому краю возбуждено уголовное дело
10 сентября 2024, 10:13

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Уголовное дело возбуждено по факту убийства руководителя территориального следственного отдела Следственного комитета РФ по Пермскому краю.
Об этом сообщает следственное управление СК РФ по региону. Ведение дела поручено следователям первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Пермскому краю. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»).

На место преступления выехала группа, состоящая из наиболее опытных сотрудников управления и следователей-криминалистов. Сообщается, что подозреваемый в убийстве уже установлен и задержан. В качестве одной из основных рассматривается версия убийства на почве ревности. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Около 20 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Якутии
10 сентября 2024, 09:55

Фото: istockphoto/conejota

На федеральной трассе «Лена» в Якутии пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся. В салоне находилось более 20 человек.
Инцидент произошёл в Алданском районе в районе 540-го километра автодороги, сообщает пресс-служба республиканского управления МЧС. Автобус Higer ехал из города Нерюнгри в Алдан. По неизвестной причине он съехал на обочину и перевернулся. В салоне находилось в тот момент более 20 пассажиров.

К месту дорожно-транспортного происшествия выехали сотрудники Алданского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели Службы спасения Республики Саха (Якутия), медики и сотрудники правоохранительных органов района. Десять пострадавших пассажиров попутным транспортом доставлены в Центральную районную больницу города Алдан.

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Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших от БПЛА
10 сентября 2024, 09:19

Фото: iStock/Kunakorn Rassadornyindee

Соблюдение прав жителей Московской области, пострадавших от атаки дронов, взяла под контроль прокуратура региона, для удобства граждан открыта горячая линия, сообщает пресс-служба ведомства.
«Прокуратура области контролирует соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия. Звонки принимаются по телефону: 8(495) 628-17-70», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 10 сентября на территории Подмосковья было сбито 14 беспилотников. Один БПЛА попал в жилой дом в Раменском, в результате несколько квартир разрушено. На месте работают экстренные службы. Кроме того, туда приехал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#сво
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Росавиация: аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский работают в штатном режиме
10 сентября 2024, 09:19

Фото: istockphoto/Sitikka

В столичных аэропортах Внуково, Домодедово, а также в подмосковном Жуковском сняли все ограничения на приём и вылет самолётов. Воздушные гавани работают в штатном режиме.
Об этом сообщили в Росавиации. В официальном телеграм-канале ведомства уточнили, что ограничительные меры принимались в связи с необходимостью обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов. Стандартная работа аэропортов была приостановлена на фоне массовой атаки БПЛА на Московскую область в ночь на 10 августа. Обломки одного из сбитых беспилотников упали в районе аэропорта Жуковский.

В Росавиации отметили, что экипажи самолётов, авиадиспетчеры и сотрудники наземных служб аэропортов предприняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полётов и пассажиров, что является главным приоритетом.

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#аэропорт
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«Дым и гарь»: Последствия разрушительной атаки БПЛА ВСУ на Подмосковье 10 сентября
Минобороны РФ: над Московской областью сбито 20 дронов ВСУ
10 сентября 2024, 09:11

Фото: пресс служба губернатора и правительства МО

В ночь на 10 сентября в жилой дом в подмосковном Раменском влетел беспилотник. После прилета началось возгорание, ударной волной повредило более 50 квартир. По последним данным, погибла женщина, еще несколько человек пострадало. В материале «Радио 1» расскажем, что известно об атаке ВСУ на Московскую область 10 сентября.

Атака БПЛА на Подмосковье

Первый дрон сбили примерно в 02:20 ночи в городском округе Люберцы, позже стало известно об атаке на подмосковный Жуковский, где местные жители слышали как минимум шесть хлопков.

В 04:24 украинский беспилотник влетел в многоэтажку в Раменском, где начался пожар. Также сообщалось об ударе по Коломне.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«В 4.15 где-то я соскочила от взрыва… Дым, гарь, сирены, пожарная сигнализация сработала. Все начали звонить 112, там сказали не выходить, а потом уже начали в двери стучать, сказали, что надо срочно эвакуироваться. Стоим до сих пор здесь», — рассказала жительница дома в Раменском.
Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА
Жительница пострадавшего в Раменском дома рассказала об атаке БПЛА
Изначально губернатор Подмосковья Андрей Воробьева сообщил, что всего ночью ПВО сбили 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. Позже Минобороны сообщило о 20 сбитых дронах в Подмосковье.

«Во время ночной атаки БПЛА пострадали многоквартирные дома в Раменском. На Спортивном проезде горят квартиры в районе 11-12 этажей. Все экстренные службы оперативно прибыли на место. Глава округа также там, организован штаб», — сообщил он в своем Телеграм-канале.
Он добавил, что эвакуированных жителей размещают в пунктах временного пребывания в ДК имени Воровского и в школе на улице Высоковольтной.

Воробьев сразу прибыл в Раменское

После ЧП Андрей Воробьев прибыл к дому на Спортивном проезде в Раменском.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В результате атаки украинского дрона повреждения получили обшивка, перегородки между комнатами и оконные проемы. Несущие конструкции не были разрушены. Суммарно в первом подъезде пострадали 54 квартиры из 102.

Атака ВСУ по дому на Высоковольтной улице привела к возгоранию пяти балконов. К счастью, на сами квартиры пламя не перешло.

Оставшиеся на земле фрагменты БПЛА необходимо разминировать, для этого было принято решение эвакуировать жителей пяти соседних домов.

Вблизи обоих домов работают все оперативные службы, добавил губернатор. Примерно в 8 вечера МЧС проинформирует, когда можно будет попасть домой.

«Постараемся дать эту информацию раньше. Со своей стороны мы, конечно, берем на себя восстановление и ремонт квартир, а также компенсацию за поврежденное имущество», — отметил Воробьев.
Кроме того, в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском были введены ограничения на перелеты. Сейчас аэропорты функционируют в обычном режиме.

Пострадавшие в Раменском

В доме на Спортивном проезде пострадали три человека, их госпитализировали в Раменскую больницу, сообщил Воробьев.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Скончалась 46-летняя женщина. До этого сообщалось о смерти девятилетнего ребенка, но эти сведенья не подтвердились.

В пункты временного проживания заселили 43 человека, для их организовали горячее питание.

СК РФ квалифицировал атаку БПЛА как теракт

Всего дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 144 украинских беспилотников самолётного типа, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Подмосковья были сбиты 20 беспилотников.

72 БПЛА над территорией Брянской области, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, 8 – над территорией Белгородской области, 7 — над Калужской областью, 5 – над территорией Воронежской области, 4 – над территорией Липецкой области и 1 над территорией Орловской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после ночной массированной атаки беспилотников ВСУ.

«В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — сказано в сообщении ведомства.
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#пво
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Следствие нашло у арестованного за взятку военкома дорогую недвижимость в Москве
10 сентября 2024, 08:24

Фото: istock/blinow61

Следственные органы выявили у арестованного за получение взятки военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева несколько дорогих объектов недвижимости. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», — отмечается в документах.

Сообщается, что с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев, начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорь Титовец, а также врач-терапевт Аксенова, действуя в составе организованной группы, получили от трех человек денежные средства в качестве взятки через некую Семенову. Эти деньги были предназначены за установление и подтверждение заболеваний, освобождающих от прохождения срочной военной службы в ВС РФ.

Замоскворецкий райсуд арестовал Тригилева в начале июля, ему вменяют три эпизода получения взятки. Обвиняемому грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что два полковника Федеральной службы безопасности (ФСБ) признаны виновными в получении взяток от католических священников. Они получили около 20 миллионов рублей и деньги за покровительство в судах и органах государственной власти.

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#вс рф
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В Подмосковье перекрыто движение по Каширскому шоссе из-за упавшего БПЛА
Движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы перекрыли из-за дрона
10 сентября 2024, 07:55

Фото: istock / NiseriN

В связи с падением БПЛА Вооруженных сил Украины на Каширском шоссе в сторону Москвы, движение в этом направлении временно перекрыто. Об этом сообщила глава города Домодедово Евгения Хрусталева.
По ее словам, экстренные службы уже работают на месте происшествия. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты для объезда.

Ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов в таких городских округах, как Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее сообщалось, что аэропорт «Внуково» в Москве приостановил отправку и прием рейсов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на столицу и её окрестности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ущерб
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«Внуково» на фоне атаки БПЛА ввел временный запрет на прилет и вылет рейсов
10 сентября 2024, 07:45

Фото: istock / Sitikka

Аэропорт «Внуково» в Москве приостановил отправку и прием рейсов на фоне атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на столицу и её окрестности, которая началась в ночь на вторник в 01:30 мск. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
«По независящим от аэропорта причинам во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01.30», — пояснили в пресс-службе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили 10 беспилотников Вооруженных сил Украины, которые приближались к столице. Специалисты экстренных служб уже работают на местах падения обломков.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в доме на Спортивном проезде пострадали три человека. В пунктах временного проживания в настоящее время находятся 43 человека, которые были эвакуированы из дома. Им обеспечены все необходимые условия.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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