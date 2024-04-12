В Петербурге задержали замглавы Василеостровского района при получении взятки

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Полиция в Санкт-Петербурге задержала заместителя главы администрации Василеостровского района города Владлена Родионова при получении взятки за покровительство управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по городу.
По информации источника, подозреваемому передали взятку в размере тридцати тысяч рублей, а также денежный муляж на сумму 1 миллион 470 тысяч рублей, после чего он был задержан. В отношении Родионова возбуждено уголовное дело.
В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Уточняется, что встречи Родионова с бизнесменом происходили на регулярной основе в период с января по апрель текущего года для обсуждения размера взятки.
Ранее сообщалось, что ФСБ России разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, которые похитили около 2,8 миллиарда рублей.
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В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Уточняется, что встречи Родионова с бизнесменом происходили на регулярной основе в период с января по апрель текущего года для обсуждения размера взятки.
Ранее сообщалось, что ФСБ России разоблачила организованную преступную группу бывших и действующих сотрудников «Россети Северный Кавказ» и других энергетиков, которые похитили около 2,8 миллиарда рублей.
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Екатерина Коршунова