Стало известно, кому на самом деле предназначалась взрывчатка в Кишинёве

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Взрывное устройство, обнаруженное в аэропорту Кишинёва, могло использоваться для осуществления теракта в воздушной гавани. Об этом заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев.
Специалист в беседе с NEWS.ru исключил возможности, при которой устройство предназначалось Грузии. Он призвал не рассматривать этот вариант как стопроцентный.
Перенджиев указал на то, что взрывчатка была найдена именно в Кишинёве, и задался вопросом, зачем через Молдавию отправлять устройство в Грузию. В результате он пришёл к выводу, что она могла использоваться для осуществления теракта именно в кишинёвском аэропорту.
Также эксперт отметил, что при таком раскладе событий руководство Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду могло сразу обвинить в произошедшем своих политических противников внутри государства.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинёва была обнаружены взрывчатка, замаскированная под игрушечную машинку. Её отправили с территории Украины и, как предполагалось, в Грузию.
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Перенджиев указал на то, что взрывчатка была найдена именно в Кишинёве, и задался вопросом, зачем через Молдавию отправлять устройство в Грузию. В результате он пришёл к выводу, что она могла использоваться для осуществления теракта именно в кишинёвском аэропорту.
Также эксперт отметил, что при таком раскладе событий руководство Молдавии во главе с президентом страны Майей Санду могло сразу обвинить в произошедшем своих политических противников внутри государства.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кишинёва была обнаружены взрывчатка, замаскированная под игрушечную машинку. Её отправили с территории Украины и, как предполагалось, в Грузию.
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Анастасия Чинкова