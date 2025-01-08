ВСУ превратились в армию наёмников, используемых для терактов, заявил Рогов

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Украинские войска трансформировались в армию наёмников, которых используют для проведения терактов далеко за пределами Украины. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что в стране были задержаны семь иностранных наёмников, среди которых были трое, прибывших из Украины. Они готовили теракты на территории Венесуэлы.
Рогов отметил, что приезд украинских наёмников неслучаен. Чиновник убеждён, что эта операция была согласована на уровне высшего руководства Украины и военной разведки страны. В настоящее время ВСУ, по его словам, трансформировались в армию наёмников, которых западные спецслужбы используют для осуществления терактов в разных странах.
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Анастасия Чинкова