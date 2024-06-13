Стало известно, кто мог убить девятилетнюю украинку в Германии

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В убийстве девятилетней украинской девочки в Германии подозревают уроженцев Украины и Молдовы. Об этом пишет Bild.
Согласно сообщению, одним из подозреваемых является Андрей из Молдовы. Раньше он встречался с 33-летней матерью убитой девочки. В день убийства он пытался связаться с женщиной.
Вторым подозреваемым стал 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий. Он жил рядом с женщиной и хотел отношений с ней, однако, получив отказ, пообещал «разрушить ей жизнь».
Сейчас обоих подозреваемых ищет полиция.
Семья переехала из Украины в Германию после начала СВО. Отец остался служить в ВСУ, позже родители развелись.
Незадолго до гибели девочка сообщила, что её преследовал взрослый мужчина.
Напомним, ребенок пропал без вести 3 июня по дороге в школу. Тело малышки обнаружили вдали от лесных тропинок, в зарослях непроходимой местности. Согласно данным полиции, девочка стала жертвой преступления. В настоящее время расследуется дело об убийстве.
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Вторым подозреваемым стал 50-летний беженец из Украины, бывший моряк Геннадий. Он жил рядом с женщиной и хотел отношений с ней, однако, получив отказ, пообещал «разрушить ей жизнь».
Сейчас обоих подозреваемых ищет полиция.
Семья переехала из Украины в Германию после начала СВО. Отец остался служить в ВСУ, позже родители развелись.
Незадолго до гибели девочка сообщила, что её преследовал взрослый мужчина.
Напомним, ребенок пропал без вести 3 июня по дороге в школу. Тело малышки обнаружили вдали от лесных тропинок, в зарослях непроходимой местности. Согласно данным полиции, девочка стала жертвой преступления. В настоящее время расследуется дело об убийстве.
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Элина Позднякова