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Бизнесмен Матус: Ходорковский* взял под контроль российскую оппозицию в Европе

Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

Михаил Ходорковский* вместе с соратником Леонидом Невзлиным* взяли под контроль бежавшую в Европу российскую оппозицию, которая хранит им верность под угрозой депортации. Об этом в беседе с RT бизнесмен Андрей Матус, который с 2020 по 2024 год входил в окружение основателей ЮКОСа.


«У людей, с которыми я общался и общаюсь до сих пор, есть формулировка: все они находятся там в плену. То есть человек говорит дословно: «Ты понимаешь, что если я не то что-то скажу или чихну так, как не понравится МБХ (Михаилу Борисовичу Ходорковскому* — прим. ред.), то завтра я потеряю работу, деньги, жильё и документы, на основании которых нахожусь в Европе», — пояснил Матус.
Предприниматель добавил, что у Ходорковского* достаточно связей и влияния в Европе, чтобы создавать российским оппозиционерам проблемы при помощи одного лишь письма или звонка, после которого получившие политубежище будут депортированы в Россию, где их ждут уголовные дела.

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WSJ: Первые указы Трампа «вызвали хаос» в работе правительства США
24 января 2025, 15:10

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Первые после официального вступления в должность указы президента США Дональда Трампа, касающиеся деятельности американского правительства, вызвали настоящий хаос. Работа ряда министерств оказалась парализованной.
Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники. В публикации отмечается, что, как правило, когда новый президент только приступает к исполнению своих обязанностей, небольшие сбои в работе различных инстанций, институтов и ведомств являются обычным делом.

«Но в этот раз все происходит экстремально хаотично, что связано с большими различиями в повестках предыдущей и новой администраций», — пишут авторы статьи.

Отмечается, что из-за радикальной перестройки работы правительства замедляются или блокируются вовсе даже самые обычные операции. Например, службы, занимающиеся вопросами здравоохранения, были вынуждены прекратить все внешние коммуникации до того момента, когда будут получены дальнейшие распоряжения. Также была затруднена работа министерства по делам ветеранов США, Службы национальных парков и ряда других федеральных ведомств — им временно запретили нанимать новых сотрудников.

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#сша
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#министерство
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Трампу сделали предупреждение из-за угроз в адрес России
Брайен: угрозы Трампа подорвут доверие РФ к нему перед переговорами
24 января 2025, 14:16

Фото: iStock/donfiore

Угрозы президента США Дональда Трампа в адрес России могут подорвать доверие Москвы перед возможными переговорами. Такое мнение высказал бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
«Что еще хуже, так это то, что такой подход подрывает доверие Москвы к Трампу в процессе мирного урегулирования», — говорится в статье.

По словам эксперта, у Трампа было весомое преимущество, когда он пришел к власти, так как понимал, что жесткая политика его предшественника Джо Байдена в адрес России была глупой и непродуктивной.

Теперь же Трамп допускает те же ошибки и рискует потерять это преимущество.

Ранее Трамп пообещал «высокие тарифы и новые санкции» России и всем странам, которые с ней связаны, если мир на Украине не будет заключён в ближайшее время. По словам Трампа, экономика РФ «терпит неудачу», а сам он своими планами мирного урегулирования оказывает Путину услугу.

В заключение он ещё раз призвал «прикончить эту войну» и подчеркнул, что она никогда бы не началась, если бы он был в то время президентом.

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#политика
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#рф
#трамп
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Венгрия объявила о готовности продлить санкции против России ради газа
Орбан поддержит санкции против РФ, если Украина восстановит транзит газа
24 января 2025, 13:46

Фото: iStock/rarrarorro

Европейские санкции в отношении России будут продлены, если Украина договорится с «Газпромом» о возобновлении транзита газа в страны Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире венгерского радио Kossuth.
Политик подчеркнул, что республика готова подписаться под продлением ограничительных мер и тем самых оказать помощь Украине, однако требует от Киева взаимности. Её Орбан видит в том, что украинские власти должны позволить государствах Центральной Европы покупать газ в России.

Также Орбан отметил, что Украина может «всякими полулегальными и легальными военными средствами» попытаться повлиять на последний оставшийся маршрут поставок газа в Европу, то есть на трубопровод «Турецкий поток».

Кроме того, последним условием венгерский премьер назвал предоставление гарантий того, что Украина не остановит прокачку российской нефти в Венгрию.

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Покушение и госпитализация: командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов попал в больницу. Что с ним произошло на самом деле
24 января 2025, 13:33

Апти Алаудинов (Фото: соцсети)

Командир батальона спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов 23 января сообщил, что провел девять дней в госпитале из-за болезни. Он отметил, что, несмотря на лечение, оставался в курсе новостей. Что произошло с генерал-майором и как оценивается его состояние сейчас расскажет «Радио 1».

Генерал Алаудинов был госпитализирован: подробности


Командир чеченского спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов попал в медицинское учреждение. Об этом он рассказал после выписки.

«Извиняюсь за свое девятидневное отсутствие, только что вышел из госпиталя», — сообщил он.

Точный диагноз, по которому Алаудинов находился в больнице, не раскрыт. В своем телеграм-канале генерал подчеркнул, что в период отсутствия продолжал следить за ключевыми событиями и новостями о специальной операции на Украине.


Предыдущая госпитализация и покушение

Апти Алаудинов (Фото: соцсети)

В 2023 году Алаудинов был госпитализирован после покушения на его жизнь. В тот раз причиной его пребывания в больнице стало отравление. Как сообщил Рамзан Кадыров, генерал был отравлен через письмо, пропитанное токсичным веществом.
После инцидента Алаудинов проходил лечение в одной из московских клиник. Он уверил Кадырова, что эта попытка отравления не повлияет на его решимость вернуться на фронт.

«У нас еще много незавершенных дел, поэтому, Рамзан Ахматович, врагам можем сказать: не дождутся», — заверял он.

После покушения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и пунктами «а», «б», «е» части 2 статьи 105 УК РФ, касающимся покушения на убийство двух и более лиц, совершенного в связи с их служебной деятельностью общеопасным способом. Также под воздействием яда оказался его адъютант, лейтенант Джамбулат Мизаев, который также был госпитализирован для лечения.

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Апти Алаудинов: биография, карьера


Апти Алаудинов родился в 1973 году в поселке Горный, расположенном на Ставрополье. Его отец служил офицером в советской армии. После окончания средней школы и частичного изучения юриспруденции в местном учебном заведении, Апти завершил обучение на юридическом факультете Чеченского государственного университета в 2000 году. На его выбор карьеры значительное влияние оказали трагические события, связанные с потерей близких в вооруженных конфликтах с боевиками. Его отец, старший брат и дядя погибли, защищая родину от террористической угрозы.

Вдохновленный примером своих родственников, Апти решительно выбрал путь служения в правоохранительных органах. Его намерение стать милиционером и бороться с преступностью было твердым и непреклонным — он стремился отомстить за утрату своих близких.

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Апти начал свою карьеру в правоохранительных органах в 2001 году, получив должность в прокуратуре, после чего перешел на службу в милицию в Чеченской Республике. В звании лейтенанта он активно боролся с организованной преступностью. Его трудолюбие, смелость, проницательность и высокая исполнительность способствовали тому, что к 2011 году он достиг поста заместителя министра внутренних дел Чечни, где управлял всей региональной полицией. В 2012 году Апти был награжден званием генерал-майора полиции, став самым молодым генералом в системе МВД России.

Перед началом специальной военной операции Апти ушел на пенсию, но вскоре отправился на фронт как рядовой доброволец. Позже Рамзан Кадыров предложил ему возглавить добровольческий батальон «АХМАТ». Апти Алаудинов, удостоенный Золотой звезды Героя России, находится под западными санкциями с 2014 года.

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Песков: Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом
24 января 2025, 13:03

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин готов к контактам со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
В ходе традиционной встречи с журналистами он сообщил, что Кремль своевременно огласит информацию о возможном разговоре глав двух государств, когда сроки и условия этой беседы обретут более реальные очертния.

Ранее в ходе своего онлайн-выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе Трамп в свою очередь заявил, что будет «очень рад» встретиться с президентом Путиным, чтобы положить конец войне на Украине остановить «весь этот ужас».

Американский президент выразил надежду, что во время следующей встречи в Давосе уже будет действовать мирный договор, но за этим надо «обращаться к России», так как Украина, по его словам, «уже готова». Тут Трамп, следуя давней популистской привычке политика-демагога, противоречит сам себе. На днях он заявлял, что украинский конфликт не удаётся быстро остановить, потому что Зеленский «хочет воевать».

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#трамп
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В Госдуме назвали кощунством и оскорблением слова Трампа о Второй мировой войне
Депутат Никонов назвал кощунством слова Трампа о Второй мировой войне
24 января 2025, 12:45

Фото: istockphoto/Konstantin Aksenov

Депутат Госдумы Вячеслав Никонов назвал кощунством и оскорблением слова президента США Дональда Трампа о том, что Россия помогла Штатам победить во Второй мировой войне. Он подчеркнул, что это кощунство также подкреплено незнанием истории и потерь Советского Союза.
«Трамп начал разговор с нашим народом с угроз новых санкций. И с оскорбления памяти о нашей Победе, которую, оказывается, мы помогли им выиграть. Это кощунство подкреплено незнанием истории, наших потерь в Великой Отечественной. Пусть после этого попробует о чем-то договориться с Путиным», — возмутился парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».
Похожего мнения придерживается и сенатор Ольга Епифанова. В разговоре с RT политик подчеркнула, что Штаты уже много лет всеми силами пытаются украсть себе победу во Второй мировой войне, переписывая учебники и преуменьшая в них роль Советского Союза.
«Пришла Америка и победила фашизм» — примерно так сейчас учат школьников в США. Эдакий супергерой Черный Плащ прилетел из-за океана и за пять минут всех одолел. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно», — посетовала Епифанова.
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#вторая мировая война
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В Госдуме назвали приоритетный вопрос для администрации Трампа
Депутат Чепа: поставка энергоносителей в Европу будет приоритетом для Трампа
24 января 2025, 12:31

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Поставка энергоносителей в Европу будет приоритетным вопрос для администрации президента США Дональда Трампа, а давление будет оказываться не за счет санкций, а за счет торговых пошлин. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, американцы будут требовать от европейцев увеличения объема закупок.
«Они это говорили, и я думаю, что вопрос по энергоносителям будет в приоритете у Соединенных Штатов Америки. Они грозят европейским странам, чтобы те увеличивали закупки и производили эти закупки не у кого-либо, а у США, иначе они будут предпринимать ответные действия», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
Вместе с тем стало известно, что ждет мировую экономику после прихода Трампа к власти. В разговоре с Общественной Службой Новостей декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Павел Селезнев отметил, что новая администрация будет развивать технологический сектор в области искусственного интеллекта. По его мнению, США ​сейчас одолевает кризис, который руководство пытается скрыть.
«Америка сейчас находится в состоянии экономического кризиса, который пока всячески стараются заретушировать и сделать так, чтобы он сильно не вылезал на витрину», — также отметил эксперт.
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Политолог Дудчак: Трамп не погружен в конфликт России и Украины
24 января 2025, 12:29

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп не погружен в конфликт России и Украины, раз решил ставить ультиматумы Москве. Об этом заявил политолог Александр Дудчак, комментируя сообщение американского лидера, который тот назвал «обращением к гражданам России», включавший в себя предложение президенту РФ Владимиру Путину «остановить эту нелепую войну».
«Ультиматум Трампа свидетельствует о том, что человек, по крайней мере, не погружен в тему. Ему нужно что-то говорить по этому поводу, поэтому он и импровизирует. Совершенно неадекватный текст. Ультиматумы он может ставить сколько угодно. Человек явно увлекся. <…> Пока они будут ставить ультиматумы, российская армия будет решать поставленные задачи, которые никто не отменял», — заявил аналитик для Общественной Службы Новостей.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, почему Путин решил поздравить Трампа со вступлением в должность. В беседе с «Газетой.Ru» представитель Кремля подчеркнул, что российский лидер счел такой жест целесообразным.
«Он же его поздравил с вступлением в должность. После победы не было же никаких поздравлений. Президент посчитал это целесообразным», — отметил Песков.
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Трамп заявил о возможности заключения сделки с РФ по денуклеаризации двух стран
24 января 2025, 11:58

Фото: istockphoto/Dmitry Kovalchuk

Между Россией и США вполне может быть заключено соглашение о денуклеаризации двух стран. Более того: такие договорённости уже практически были достигнуты.
Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп. Он сказал, что уже работал над заключением такого соглашения со своим российским коллегой Владимиром Путиным, употребив по своей привычке бизнесмена слово «сделка».

«Я был очень близок к заключению сделки. Я бы заключил сделку с Путиным по поводу денуклеаризации», — сказал «новый-старый» хозяин Белого дома.

Ранее Трамп в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе также говорил о том, что США хотели бы работать над сокращением своих ядерных арсеналов вместе с Россией и Китаем.

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