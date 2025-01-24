Бизнесмен Матус: Ходорковский* взял под контроль российскую оппозицию в Европе

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Михаил Ходорковский* вместе с соратником Леонидом Невзлиным* взяли под контроль бежавшую в Европу российскую оппозицию, которая хранит им верность под угрозой депортации. Об этом в беседе с RT бизнесмен Андрей Матус, который с 2020 по 2024 год входил в окружение основателей ЮКОСа.
«У людей, с которыми я общался и общаюсь до сих пор, есть формулировка: все они находятся там в плену. То есть человек говорит дословно: «Ты понимаешь, что если я не то что-то скажу или чихну так, как не понравится МБХ (Михаилу Борисовичу Ходорковскому* — прим. ред.), то завтра я потеряю работу, деньги, жильё и документы, на основании которых нахожусь в Европе», — пояснил Матус.Предприниматель добавил, что у Ходорковского* достаточно связей и влияния в Европе, чтобы создавать российским оппозиционерам проблемы при помощи одного лишь письма или звонка, после которого получившие политубежище будут депортированы в Россию, где их ждут уголовные дела.
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