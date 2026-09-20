Стало известно, кто поджег машины ППС в Петербурге
Машины ППС в Петербурге подожгла малолетняя школьница
К поджогу автомобилей ППС на улице Марата в Петербурге может быть причастна малолетняя школьница. Об этом сообщается 20 сентября.
По данным источника «Пятого канала», она, предположительно, действовала по указанию мошенников. Пожар оперативно ликвидировали, информация о пострадавших не поступала.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как фигура в белой одежде подошла к патрульным машинам, после чего те загорелись. Подозреваемую задержали. Обстоятельства происшествия в настоящее время устанавливаются.
Информация о поджоге появилась несколько часов назад. Ее давал Telegram-канал «Mash на Мойке».
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