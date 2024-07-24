Стало известно местонахождение исполнителя подрыва автомобиля в Москве

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Подозреваемый в подрыве автомобиля Toyota Land Cruiser Prado на автопарковке на севере Москвы уже находится вне пределов Российской Федерации. Он сбежал в Турцию.
Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников. Он также добавил, что вопрос задержания и экстрадиции подозреваемого находится в стадии обсуждения с турецкими коллегами.
Ранее в столичном Следственном комитете сообщили об установлении личности подозреваемого в осуществлении подрыва автомобиля, а также машины, на которой он приехал на место преступления. Это было такси марки Chery Tiggo. В ведомстве уточнили, что на месте работали оперативники из числа лучших следователей московского СК.
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на автостоянке на севере Москвы около 6:30 утра. В салоне находились два человека. Мужчине взрывом оторвало ступни ног, а его жена получила рваные раны лица. Оба пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу.
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Ранее в столичном Следственном комитете сообщили об установлении личности подозреваемого в осуществлении подрыва автомобиля, а также машины, на которой он приехал на место преступления. Это было такси марки Chery Tiggo. В ведомстве уточнили, что на месте работали оперативники из числа лучших следователей московского СК.
Автомобиль Toyota Land Cruiser Prado взорвался на автостоянке на севере Москвы около 6:30 утра. В салоне находились два человека. Мужчине взрывом оторвало ступни ног, а его жена получила рваные раны лица. Оба пострадавших госпитализированы в Боткинскую больницу.
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Александр Бойцов