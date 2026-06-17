Выдвинута версия о захоронении пропавшей в тайге семьи Усольцевых в известняке

17 июня 2026, 18:09

«Царьград»: Усольцевых могли убить и захоронить в известняке

Фото: iStock/avtk

Семью Усольцевых, которая пропала в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, могли убить и захоронить в известняке. Такую версию выдвинул анонимный источник из следственной группы, передает телеканал «Царьград».