Выдвинута версия о захоронении пропавшей в тайге семьи Усольцевых в известняке
Семью Усольцевых, которая пропала в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, могли убить и захоронить в известняке. Такую версию выдвинул анонимный источник из следственной группы, передает телеканал «Царьград».
По его словам, пока нет предположений о том, как и за что могли расправиться с семьей. Однако вероятность захоронения в известняке объясняет ее бесследное исчезновение. Собеседник издания подчеркнул, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока не найдут тела.
Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью и собакой отправились в однодневный поход в Кутурчинское Белогорье 28 сентября 2025 года. В какой-то момент семья перестала выходить на связь. Их автомобиль обнаружили у начала маршрута, однако ни людей, ни вещей, ни следов происшествия найти не удалось, несмотря на масштабные поиски с участием спасателей, полиции, волонтеров и авиации.
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