В Саудовской Аравии из-за жары умерли более 500 паломников

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Число погибших паломников во время хаджа в Саудовской Аравии достигло 577. Об этом информирует издание Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на двух анонимных дипломатов.
Источники рассказали, что что не менее 323 из них были египтянами. Все они умерли из-за жары, кроме одного, который получил смертельные травмы во время давки. Также собеседники издания сообщили, еще не менее 60 из них — иорданцы.
Газета уточняет, что на паломничество все больше влияет изменение климата. Таким образом, температура в районе, где проводят ритуалы, поднимается на 0,4°C каждое десятилетие. Столбик термометра в Большой мечети в Мекке 17 июня достиг 51,8 градуса.
Каждый миллионы мусульман со всего мира собираются в Мекке, чтобы выполнить хадж. В 2024 году он продлится до вечера 19 июня. Хадж — один из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни.
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Газета уточняет, что на паломничество все больше влияет изменение климата. Таким образом, температура в районе, где проводят ритуалы, поднимается на 0,4°C каждое десятилетие. Столбик термометра в Большой мечети в Мекке 17 июня достиг 51,8 градуса.
Каждый миллионы мусульман со всего мира собираются в Мекке, чтобы выполнить хадж. В 2024 году он продлится до вечера 19 июня. Хадж — один из пяти столпов ислама, его должен совершить каждый мусульманин хотя бы раз в жизни.
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Алина Юрчак