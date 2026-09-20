Стало известно о демонстрации ультраправых в Европе

20 сентября 2026, 11:30

Муниципалитет Гааги приказал разогнать протесты ультраправых из-за беспорядков

Фото сгенерировано Kling ai/«Радио 1»

Мэрия Гааги приняла решение о прекращении ультраправой демонстрации, которая переросла в массовые беспорядки. Об этом сообщили местные власти.





В субботу днем в Гааге собрались несколько сотен человек для участия в акции ультраправых, протестующих, в частности, против миграционной политики правительства Нидерландов. В ходе мероприятия демонстранты начали забрасывать сотрудников полиции петардами, что привело к стычкам.





«В связи с продолжающимся насилием заместитель мэра принял решение разогнать демонстрацию в парке Маливелд», — говорится в заявлении муниципалитета Гааги, опубликованном в социальной сети X.