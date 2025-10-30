В Подмосковье арестовали мужчину за пособничество мошенникам, обманувшим ветерана
В Кашире задержали молодого человека, подозреваемого в помощи мошенникам. Они обманули 101-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.
По информации полиции, злоумышленники позвонили пенсионерке и представились сотрудниками правоохранительных органов. Они рассказали, что с ее банковского счета кто-то переводит деньги на поддержку украинской армии. Чтобы спасти свои средства, ей нужно срочно снять средства и передать их «инкассатору». Женщина согласилась и отдала курьеру 185 тысяч рублей. Позже его задержали.
Курьер рассказал, что нашел работу через мессенджер. Ему давали адреса для забора денег, а затем он должен был передавать их работодателю, оставляя себе процент.
Теперь в отношении 18-летнего москвича открыли дело о мошенничестве. Полиция продолжает проверять его связь с другими подобными случаями.
