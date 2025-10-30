В Подмосковье арестовали мужчину за пособничество мошенникам, обманувшим ветерана

30 октября 2025, 08:59

В Кашире задержан курьер, помогавший мошенникам обмануть 101‑летнюю пенсионерку

Фото: iStock/YakobchukOlena

В Кашире задержали молодого человека, подозреваемого в помощи мошенникам. Они обманули 101-летнюю женщину, ветерана Великой Отечественной войны, пишет ТАСС.