Стало известно о гибели при ударе ВСУ по Белгородской области 16-летнего боксера

Фото: iStock/maxim4e4ek
Шестнадцатилетний подросток, погибший в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по детской площадке в Шебекино, был боксером, сообщается в Telegram-канале Федерации бокса России.
Отмечается, что спортсмена госпитализировали.
Похороны состоятся в понедельник, 22 июля.
Ранее стало известно, что подросток, пострадавший 11 июля при ударе украинских войск по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области, умер в больнице.
Читайте также:
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Курскую АЭС
Беспилотники обесточили город в российском регионе
«Несколько дней врачи боролись за его жизнь, провели операцию, но спасти не удалось», – подчеркнули в пресс-службе.
Похороны состоятся в понедельник, 22 июля.
Ранее стало известно, что подросток, пострадавший 11 июля при ударе украинских войск по детской площадке в городе Шебекино Белгородской области, умер в больнице.
Читайте также:
В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза
ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Курскую АЭС
Беспилотники обесточили город в российском регионе
Александр Климов