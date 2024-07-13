В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

Фото: iStock/Distortion Media
Нефтехранилище в Ростовской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и загорелось, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Отмечается, что пожар возник около 04:00 на нефтехранилище в Цимлянском районе. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, в его тушении вовлечены 49 специалистов и 14 единиц техники. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют.
Ранее эксперт Виктор Литовкин заявил, что взятие российскими войсками под контроль Волчанска в Харьковской области позволит им защитить Белгород от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать наступление на Харьков.
Читайте также:
ВСУ пытались атаковать при помощи БПЛА Курскую АЭС
Беспилотники обесточили город в российском регионе
Мирный житель пострадал в ходе обстрела ВСУ российского региона
Александр Климов