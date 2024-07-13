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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелась нефтебаза

13 июля 2024, 05:35
Фото: iStock/Distortion Media

Фото: iStock/Distortion Media

Нефтехранилище в Ростовской области подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и загорелось, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.


Отмечается, что пожар возник около 04:00 на нефтехранилище в Цимлянском районе. Возгоранию присвоили третий ранг сложности, в его тушении вовлечены 49 специалистов и 14 единиц техники. По предварительной информации, пострадавшие отсутствуют.

Ранее эксперт Виктор Литовкин заявил, что взятие российскими войсками под контроль Волчанска в Харьковской области позволит им защитить Белгород от обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и начать наступление на Харьков.

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