Стало известно о новых свидетелях по делу Тарховой

14 июля 2026, 13:15

По делу внучки экс-мэра Самары Екатерины Тарховой появились новые свидетели

Фото: istockphoto/AMilkin

В Самарском суде сегодня состоялись очередные слушания по резонансному делу Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих родственников — экс-мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи. В ходе заседания допросили двух ключевых свидетелей, проливающих свет на обстоятельства преступления, сообщили в оперативных службах.