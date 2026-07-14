Стало известно о новых свидетелях по делу Тарховой
В Самарском суде сегодня состоялись очередные слушания по резонансному делу Екатерины Тарховой, обвиняемой в убийстве своих родственников — экс-мэра Виктора Тархова и его супруги Натальи. В ходе заседания допросили двух ключевых свидетелей, проливающих свет на обстоятельства преступления, сообщили в оперативных службах.
Первым показания дал Антон Круглов, у которого Тархова приобретала жидкий азот. Согласно данным следствия, в начале января 2025 года подозреваемая трижды посещала точку продаж, каждый раз забирая по два баллона.
Общий объем купленного вещества превысил 200 литров. Свой интерес Екатерина объясняла подготовкой некоего шоу, оставив в качестве залога 15 тысяч рублей. Впоследствии баллоны вернули, а деньги получили обратно. Однако, как установило расследование, азот использовался для заморозки тел погибших. Транспортировку опасного груза женщина организовывала с помощью служб такси. Детализация звонков показала, что Тархова связывалась с продавцом более 46 раз.
Второй свидетельницей выступила Марина Метревели — тетя Дмитрия Метревели и родная сестра Светланы Метревели, которые в настоящее время находятся в международном розыске. Женщина рассказала, что познакомилась с Тарховой еще в 2019 году и тогда составила о ней мнение как о приличном и порядочном человеке. Позднее Екатерина даже изъявляла желание устроиться к ней на работу косметологом.
По словам Марины, во время пребывания в Израиле Тархова жаловалась на давление и просила помощи с поиском убежища. Свидетельница предложила вариант с Грузией, где проживала ее сестра Светлана. Так будущая обвиняемая вместе с ребенком отправилась туда и впоследствии познакомилась со своей предполагаемой сообщницей. О визитах Дмитрия Метревели в Россию его тетя ничего не знала. О самом факте гибели Виктора и Натальи Тарховых, по признанию Марины, она узнала только 5 февраля.
Читайте также: