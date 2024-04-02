Стало известно о подготовке диверсантов НАТО для операций против России

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Инструкторы Североатлантического альянса занимаются подготовкой диверсантов для участия в операциях против Российской Федерации. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в беседе с «АиФ».
Патрушев отметил, что подготовка ведется на территории нескольких государств. Он также обратил внимание, что НАТО не стесняется использовать террористические организации для своих целей.
Члены блока выделяют финансы на разведку, психологические операции и кибератаки, принимают участие в «акциях подрыва и дезорганизации системы государственного управления стран, не согласных с политикой англосаксов», добавил секретарь Совбеза.
В разговоре с изданием Патрушев также указал, что НАТО фактически стала стороной конфликта на Украине. Блок активно участвует в организации украинскими боевиками обстрелов территорий России, принимает коллективные решения о новых поставках Киеву оружие с повышенными боевыми возможностями.
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Алина Юрчак