В Киеве признали неспособность Украины производить оружие из-за ударов ВС РФ

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Украинский политолог Вадим Карасев заявил, что Украина не может производить оружие из-за ударов РФ. Об этом пишет РИА Новости.
Он также отметил атаки ВС РФ по аэродромам ВСУ, на которых базируются и обслуживаются военные самолёты — включая Су-24, являющийся несущей платформой для ракет Storm Shadow, бьющих по Крыму.
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