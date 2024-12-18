Стало известно о пострадавших при столкновении поездов в Мурманской области

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10 человек пострадали в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах региона.
Уточняется, что трое из них находятся в тяжелом состоянии. По данным РИА новости, погибших в результате произошедшего нет.
В настоящее время началась эвакуация пострадавших при столкновении поездов. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проинформировал, что прервал командировку в Москве и возвращается в регион.
Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.
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В настоящее время началась эвакуация пострадавших при столкновении поездов. Обстоятельства ЧП устанавливаются. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис проинформировал, что прервал командировку в Москве и возвращается в регион.
Напомним, сегодня, 18 декабря, при прибытии на станцию Княжая в Мурманской области произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск - Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. В пассажирском поезде было 326 человек.
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Екатерина Коршунова