В РЖД подтвердили столкновение пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области

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Пассажирский поезд №11 Мурманск – Санкт-Петербург столкнулся с грузовым на станции Княжая в Мурманской области. Об этом сообщили в РЖД.
«В 16:15 мск при прибытии на станцию Княжая (Мурманская область) произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в пассажирском поезде находилось 326 человек. В настоящее время выясняется, есть ли пострадавшие. В ведомстве отметили, что всем пассажирам будет оказана вся необходимая помощь.
По данным Telegram-канала Baza, столкновение поездов произошло в 16 часов, с рельсов сошли три вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны.
Сейчас к месту столкновения направлены сотрудники оперативных служб. Движение временно приостановлено. Выясняются причины происшествия.
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