Вокзал Воронеж-1 эвакуировали из-за угрозы взрыва

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Дежурный железнодорожного вокзала Воронеж-1 получил сообщение с угрозой взрыва, сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области.
По словам очевидцев, людей вывели из здания, а пассажиров поездов и электричек попросили не покидать вагоны. Здание оцепили, кинологи с собаками начали проверку территории.
Утро в Воронеже началось с объявления ракетной опасности и звука сирены. Местных жителей просили не паниковать. Власти допускают, что инцидент с минированием вокзала — это лишь часть действий в рамках запугивания населения российского города, предпринятых украинскими спецслужбами.
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«Дежурному поступила информация об угрозе минирования здания. С высокой долей вероятности, это очередная информационная атака. Оперативные службы оповещены. Проводится проверка», — отметили в пресс-службе правительства Воронежской области.
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Мария Федоровцева