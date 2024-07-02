Стало известно о появлении большой трещины в земле в Мексике недалеко от Тулы

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Большая трещина в земле появилась в штате Идальго в Мексике. О происшествии сообщает The Watchers. По данным журналистов, причиной явления стали мощные ливни, которые обрушились на регион в период с 19 по 21 июня. На текущий момент трещина растет. Сейчас ее ширина равна одному-трем метрам, глубина составляет до четырех метров, а протяженность — до семи километров.
Местные жители пожаловались на поврежденные дома, треснувшие до потолка. Кроме того, аномалия повредила дорогу, позволяющую людям направиться в столицу.
Ранее в четырех американских штатах появились трещины длиною больше двух сотен километров. Земля раскололась вследствие большого объема грунтовых вод.
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