Власти Ростова-на-Дону сообщили об активации систем ПВО

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Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приступили к ликвидации воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростове-на-Дону в ночь на 5 утра. Об активации системы защиты в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.
Он добавил, что в небе над городом присутствуют несколько воздушных целей. По его словам, остальная информация уточняется.
Ранее ночью несколько украинских беспилотников были сбиты в Краснодарском крае, в Приморско-Ахтарске. Позже стало известно, что в результате атаки шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.
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Александр Климов