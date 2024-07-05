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Власти Ростова-на-Дону сообщили об активации систем ПВО

Голубев: подразделения ПВО в Ростове-на-Дону активизировались по целям ВСУ
05 июля 2024, 03:25
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

Российские подразделения противовоздушной обороны (ПВО) приступили к ликвидации воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростове-на-Дону в ночь на 5 утра. Об активации системы защиты в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.


Он добавил, что в небе над городом присутствуют несколько воздушных целей. По его словам, остальная информация уточняется.

Ранее ночью несколько украинских беспилотников были сбиты в Краснодарском крае, в Приморско-Ахтарске. Позже стало известно, что в результате атаки шесть человек, в том числе двое детей, были госпитализированы.

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#краснодарский край
Стало известно о предполагаемой цели атаки ВСУ на Ростов-на-Дону
Shot: ТЭЦ-2 могла стать целью атаки ВСУ на Ростов-на-Дону, заявили очевидцы
05 июля 2024, 03:40

Фото: istockphoto/FelixRenaud

Во время атаки воздушных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ), количество до сих пор неизвестно, на Ростов-на-Дону, произошло более десяти крупных взрывов. По словам очевидцев, целью вражеских атак могла стать местная ТЭЦ-2, сообщает Telegram-канал Shot.
Ранее глава региона Василий Голубев объявил об активации системы ПВО над городом. Он добавил, что в небе над городом присутствует несколько воздушных целей. По его словам, остальная информация уточняется.

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#пво
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#украина
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ПВО уничтожила несколько БПЛА в российском регионе
Губернатор Кондратьев: ПВО ликвидировала несколько БПЛА в Краснодарском крае
05 июля 2024, 02:01

Фото: istockphoto/EvgeniyShkolenko

Система противовоздушно обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Краснодарском крае, сообщил губернатор российского региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.
По его словам, беспилотники сбил в Приморско-Ахтарске. В результате падения обломков были повреждены гражданские объекты. Губернатор отметил, что пострадавшие отсутствуют.

«В настоящий момент на месте работают специальные службы, идет оценка ущерба. Также на месте ЧП находится глава района Максим Бондаренко», – отметил Кондратьев.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на 4 июля киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию российских регионов. Дежурные системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника ВСУ: два над Брянской областью и по одному – над Белгородской и Тамбовской областями.

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#губернатор
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#пво
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Подмосковные спасатели достали легковушку, застрявшую в лесу по пути на кладбище
04 июля 2024, 22:31

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса помогли семье, застрявшей на легковом автомобиле в грязи в лесу. ЧП произошло между деревнями Тельма и Перхурово городского округа Шатура, рассказали в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил мужчина, который вместе с женой и дочерью ехал по лесной дороге на кладбище, где похоронены его родственники. Однако путники заплутали по лесным просекам и сбились с пути. Вдобавок ко всему их автомобиль увяз в грязи на размытой после дождя дороге.
«Спасатели связались с заблудившимися по телефону и определили их местоположение. Через некоторое время специалисты нашли семью на лесной дороге, буксировочным тросом вытащили застрявший автомобиль на сухой участок и проводили до асфальтированной дороги», – пояснил начальник дежурного караула Михаил Пыльцын.
По его словам, поблагодарив спасателей, путники продолжили движение.

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В Самаре мать изрезала своего 3-летнего сына
СК РФ: возбуждено дело по факту истязания матерью малолетнего сына
04 июля 2024, 21:53

Фото: IStock/Michael Nesterov

Мать изрезала лицо и руки своему трехлетнему сыну в Самаре, об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по Самарской области.
По информации ведомства накануне соседи женщины услышали крики ребенка и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов пресекли убийство маленького мальчика и изъяли его у родителей. В настоящее время ребенку оказывается вся необходимая медицинская помощь, угроза для его жизни отсутствует.

Следователями было возбуждено дело по статье «Покушение на убийство». В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится осмотр квартиры, назначаются экспертизы и избирается мера пресечения в отношении родителей, заявили в управлении.

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Подросток сбил в Истре журналиста на угнанной машине и скрылся
04 июля 2024, 19:44

Фото: iStock / HotPhotoPie

В Истре подросток на угнанном автомобиле «Мерседес» сбил корреспондента мультимедийного информационного центра «Известия». Ему предъявили обвинения, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«27 июня возле одного из торговых центров в деревне Обушково репортёр по редакционному заданию фиксировал нарушения ПДД несовершеннолетними. В это время 16-летний парень на чужой иномарке остановился на парковке для инвалидов. Представитель СМИ задал ему вопрос о нарушении. Однако злоумышленник сдал назад, наехал на потерпевшего и скрылся», – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело сразу по трём статьям – об угоне, хулиганстве и воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Суд отправил подростка под домашний арест.

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В Омске неизвестные залили певца Кишлака перцовкой
АиФ: певец Кишлак отменил концерт в Омске после нападения
04 июля 2024, 19:29

Фото: IStock/Vector DSGNR

Музыкант Кишлак должен был выступать в омском баре 4 июля. Однако концерт не состоится ввиду нападения на артиста, об этом сообщает АиФ.ру со ссылкой на Телеграм-канал "Новости Омска".
По информации источника, неизвестные зашли в гримерку артиста и залили ему глаза перцовым баллончиком. Момент нападения попал на камеру.

Кишлак в своих социальных сетях в слезах рассказал о произошедшем и отменил концерт. Он также пообещал найти и наказать виновных.

Ранее сообщалось о кончине актера драматического театра и певца Михаила Пекцоркина. Он погиб в зоне специальной военной операции.

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В Краснодаре полиция задержала начальника, сломавшего подчинённому 11 рёбер
04 июля 2024, 17:45

Фото: istockphoto/nito100

В Краснодаре пациент поступил в больницу с переломами 11-ти рёбер. Выяснилось, что покалечил мужчину его начальник.
Об этом сообщили в персс-службе регионального управления МВД. Врачи оповестили об избитом пациенте полицию, как они обязаны делать в таких случаях. Приехавшие правоохранители опросили пострадавшего и выяснили, что он пострадал от рук своего работодателя. По словам потерпевшего, начальник избил его, нанося удары руками и ногами.

Подозреваемого быстро задержали. Им оказался житель Новгородской области, ранее неоднократно судимый за хулиганство, кражу, ложный донос и другие преступления. Он рассказал полицейским, что накануне его сотрудник явился на работу пьяным. Это не понравилось заказчику, и он отказался от услуг фирмы. Тогда работодатель решил по-своему наказать работника за нарушение трудовой дисциплины, жестоко избив его.

В отношении нижегородца возбуждено уголовное дело по статье о причинении умышленного вреда здоровью. Степень его тяжести выяснится после обследования внутренних органов потерпевшего. Подозреваемый заключён под стражу.

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Бывшему заммэру Челябинска грозит до 15 лет тюрьмы за взятку
РЕН ТВ: экс-замглаву Челябинска задержали за взятку в особо крупном размере
04 июля 2024, 17:44

Фото: IStock/Oksana Kalinina

Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали бывшего заместителя главы Челябинска, председателя комитета градостроительства и архитектуры, которого подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщили РЕН ТВ в пресс-службе управления.
Согласно версии следователей в период с 2017 по 2019 год чиновник, используя свои служебные полномочия, подписал проекты строительства объектов недвижимости в Советском районе города. За это ему заплатили 10 миллионов рублей.

Теперь экс-заму мэра грозит до 15 лет лишения свободы и штраф в размере 100 миллионов рублей.

Ранее Телеграм-канал SHOT сообщил о задержании 43-летней преподавательницы юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), которую обвиняют в передаче взятки в особо крупном размере. До этого женщина была в федеральном розыске.

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Девочки-подростки избили мальчика в Пермском крае
Ural Mash: избиение 9-летнего мальчика группой подростков попало на видео
04 июля 2024, 16:10

Фото: IStock/kieferpix

Девочки-подростки избили девятилетнего мальчика у ТЦ в Пермском крае, об этом сообщает Телеграм-канал Ural Mash.
По информации источника, мальчик приехал из Норильска встретиться с родственниками. Сначала он ездил с друзьями на велосипедах, потом все вместе они решили зайти в ТЦ. Это не понравилось местным 12-летним девочкам, и они сделали ему замечание. В ответ на это мальчик нахамил им, и группа подростков стала его избивать прямо на улице и при сверстниках.

В настоящее время в отношении родителей девочек вынесены административные штрафы. Самих виновниц инцидента поставили на учет в ПДН.

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