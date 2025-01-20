Стало известно о претензиях Куценко по делу о трупе в его машине

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Актера Гошу Куценко еще не допрашивали по делу об убийстве женщины, чей труп обнаружили спрятанным в его «Запорожце». Об этом со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает RT.
У самого Куценко, отметил представитель артиста, по факту случившегося претензий нет.
Напомним, сегодня, 20 января, в припаркованном и закрытом брезентом ретро-автомобиле «Запорожец», который принадлежит актеру Гоше Куценко, нашли тело неизвестной женщины со следами колото-резаных ран. Вскоре правоохранители поймали подозреваемого в убийстве — 30-летнего Альберта Абдуллина, который, как выяснилось, убил женщину во время ссоры.
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