В Севастополе произошло частичное отключение света из-за атаки украинского дрона

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В Севастополе произошло частичное отключение света в связи с отключением оборудования на подстанции «Севастополь». Об этом проинформировал губернатор Михаила Развожаев в своем Телеграм-канале.
Как утверждает глава города, на подстанцию упали обломки сбитых беспилотников.
Развожаев добавил, что после отражения атаки специалисты начнут восстанавливать энергоснабжение.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать город с помощью дронов. По словам губернатора, БПЛА сбивают с использованием стрелкового оружия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Развожаев добавил, что после отражения атаки специалисты начнут восстанавливать энергоснабжение.
Ранее сообщалось, что ВСУ пытаются атаковать город с помощью дронов. По словам губернатора, БПЛА сбивают с использованием стрелкового оружия. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.
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Алина Юрчак