Один их обвиняемых в теракте в «Крокуса» мог получить гражданство России

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Фигурант по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» Умеджон Солиев, включенный в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, мог получить гражданство России.
Об этом сообщил источник в МВД Таджикистана, передает РИА Новости.
Солиев, которому 26 лет, родился в 1998 году в Душанбе, но, по данным МВД Таджикистана, он уже давно не проживает в столице. В связи с этим существует вероятность, что он оформил российское гражданство, поскольку в настоящее время не прописан в Душанбе.
Ранее стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте снабжали исполнителей оружием. Они были задержаны на территории Дагестана 31 марта.
Ранее сообщалось, что депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
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Солиев, которому 26 лет, родился в 1998 году в Душанбе, но, по данным МВД Таджикистана, он уже давно не проживает в столице. В связи с этим существует вероятность, что он оформил российское гражданство, поскольку в настоящее время не прописан в Душанбе.
Ранее стало известно, что пятеро новых фигурантов дела о теракте снабжали исполнителей оружием. Они были задержаны на территории Дагестана 31 марта.
Ранее сообщалось, что депутаты внесут в Государственную Думу инициативу о депортации из России мигрантов с судимостью. Об этом заявила заместитель председателя комитета ГД по государственному строительству и законодательству Сардана Авксентьева в своем Telegram-канале.
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Елена Перлова