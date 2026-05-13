В Москве мужчина погиб на верхней точке Останкинской телебашни

13 мая 2026, 17:17

На смотровой площадке Останкинской телебашни во время экскурсии умер мужчина

В Москве на смотровой площадке Останкинской телебашни во время экскурсии умер 43-летний мужчина. По предварительным сведениям, у него не выдержало сердце из-за сильного страха высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.