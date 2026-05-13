В Москве мужчина погиб на верхней точке Останкинской телебашни
В Москве на смотровой площадке Останкинской телебашни во время экскурсии умер 43-летний мужчина. По предварительным сведениям, у него не выдержало сердце из-за сильного страха высоты. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина поднялся на отметку 340 метров — на верхнюю смотровую площадку телебашни. В какой-то момент он резко побледнел, затем посинел, упал на пол и потерял сознание. Очевидцы вызвали медиков. Прибывшие врачи пытались запустить сердце, но не смогли помочь пациенту.
По словам сотрудников телебашни, гражданин пришёл на экскурсию один. Никаких жалоб на самочувствие перед подъёмом он не высказывал. Специалисты предполагают, что причиной приступа стала острая реакция на высоту — акрофобия, которая спровоцировала остановку сердца. Правоохранительные органы проводят проверку.
