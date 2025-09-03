Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города
МЧС Татарстана сообщило о смерти троих мужчин в канализационном колодце
МЧС Республики Татарстан сообщило о смерти троих мужчин в канализации города Мамадыш, передает «Татар-информ».
Трагедия произошла на пересечении улиц Хади Такташа и Маннура. По предварительным данным, мужчины по очереди спустились в канализационный колодец загородного дома.
Причина их гибели выясняется.
До этого сообщалось, что тела трёх рабочих обнаружили в канализационном люке около строительного объекта на набережной на юге Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Читайте также: