Стало известно о смерти троих мужчин в канализации российского города

Фото: iStock/Motortion

МЧС Республики Татарстан сообщило о смерти троих мужчин в канализации города Мамадыш, передает «Татар-информ».



Трагедия произошла на пересечении улиц Хади Такташа и Маннура. По предварительным данным, мужчины по очереди спустились в канализационный колодец загородного дома.

Причина их гибели выясняется.

До этого сообщалось, что тела трёх рабочих обнаружили в канализационном люке около строительного объекта на набережной на юге Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

