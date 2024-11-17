Стало известно о состоянии пострадавшего при атаке беспилотника в Ижевске

Фото: istockphoto.com/ru/Jacob Wackerhausen
В Ижевске пострадавший в результате падения дрона получил травму головы. Об этом сообщил региональный минздрав в Telegram-канале.
Мужчину госпитализировали. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.
В ведомстве добавили, что на месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи.
Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения БПЛА. Персонал предприятия эвакуирован. Значительных повреждений нет, заключил он.
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В ведомстве добавили, что на месте происшествия продолжает дежурить бригада скорой помощи.
Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что утром в Ижевске произошел взрыв после падения БПЛА. Персонал предприятия эвакуирован. Значительных повреждений нет, заключил он.
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Екатерина Коршунова