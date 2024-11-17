Мэр Ижевска Чистяков: Падение БПЛА не повлияло на работу городских служб

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Ранним утром в Ижевске произошёл взрыв в результате падения беспилотника. Глава администрации города Дмитрий Чистяков сообщил, что это никак не повлияло на работу систем городского хозяйства.
В результате падения БПЛА на одном из предприятий в производственном здании выбило стёкла, серьёзных разрушений нет. Персонал был эвакуирован, пострадал один человек. В региональном министерстве здравоохранения уточнили, что пострадавший получил травму головы, он госпитализирован.
В своём телеграм-канале Чистяков написал, что утренний инцидент с беспилотником никак не повлиял на работу систем городского хозяйства, все службы работают в штатном режиме. По словам мэра, объекты коммунальной инфраструктуры, городской общественный транспорт работают как обычно. Глава городской администрации также поблагодарил оперативные службы за чёткую и слаженную работу и призвал горожан не поддаваться панике.
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Александр Бойцов