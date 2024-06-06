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Стало известно о состоянии раненого стрелка, убившего мужчину в Москве

Mash: стрелок Дёмин находится в реанимации в тяжёлом состоянии
06 июня 2024, 17:29
Фото: iStock/PeopleImages

Фото: iStock/PeopleImages

Андрей Дёмин, застреливший мужчину на западе Москвы, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что во время задержания он получил ранения в голову, ноги и таз. Одна пуля прошла голову навылет, остальные застряли в теле.

Дёмина экстренно госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У него образовался отёк головного мозга, его подключили к аппарату ИВЛ.



По данным канала, Дёмин уже был судим ранее за незаконный оборот наркотиков. Тогда суд дал ему четыре года условно.

Знакомые мужчины рассказали, что в квартире его матери находится сейф, в котором хранились травматические пистолеты и дробовик. А сам Дёмин никогда не выходил из дома без охотничьего ножа, который он оборачивал в резиновую перчатку, чтобы не оставались отпечатки.

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