Стало известно о состоянии раненого стрелка, убившего мужчину в Москве

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Андрей Дёмин, застреливший мужчину на западе Москвы, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что во время задержания он получил ранения в голову, ноги и таз. Одна пуля прошла голову навылет, остальные застряли в теле.
Дёмина экстренно госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У него образовался отёк головного мозга, его подключили к аппарату ИВЛ.
По данным канала, Дёмин уже был судим ранее за незаконный оборот наркотиков. Тогда суд дал ему четыре года условно.
Знакомые мужчины рассказали, что в квартире его матери находится сейф, в котором хранились травматические пистолеты и дробовик. А сам Дёмин никогда не выходил из дома без охотничьего ножа, который он оборачивал в резиновую перчатку, чтобы не оставались отпечатки.
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Дёмина экстренно госпитализировали. В настоящее время врачи оценивают его состояние как тяжёлое. У него образовался отёк головного мозга, его подключили к аппарату ИВЛ.
По данным канала, Дёмин уже был судим ранее за незаконный оборот наркотиков. Тогда суд дал ему четыре года условно.
Знакомые мужчины рассказали, что в квартире его матери находится сейф, в котором хранились травматические пистолеты и дробовик. А сам Дёмин никогда не выходил из дома без охотничьего ножа, который он оборачивал в резиновую перчатку, чтобы не оставались отпечатки.
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Анастасия Чинкова