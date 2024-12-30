В Индии девочка практически неделю живет в скважине

Фото: istockphoto/libin jose
Упавшую в скважину девочку практически неделю пытаются спасти индийские спасатели, передает издание India Times. Ребенка зовут Четна, ей три года, она оказалась в скважине глубиной свыше 200 метров и на 45 метрах под землей.
Операция по спасению проходит в штате Раджастхан в северо-западной части страны. Четна ничего не ела уже порядка 130 часов. Кроме того, ребенок не двигается.
В настоящее время специалисты смогли пробурить землю на глубину свыше полсотни метров. Спасатели хотят сделать туннель к скважине, где находится трехлетняя малышка.
Перед этим сообщалось, что подростку оторвало кисть петардой в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. Трагедия произошла на фудкорте.
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В настоящее время специалисты смогли пробурить землю на глубину свыше полсотни метров. Спасатели хотят сделать туннель к скважине, где находится трехлетняя малышка.
Перед этим сообщалось, что подростку оторвало кисть петардой в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. Трагедия произошла на фудкорте.
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Никита Кротов