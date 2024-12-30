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В Индии девочка практически неделю живет в скважине

India Times: в Индии уже шесть дней спасают упавшую в скважину девочку
Фото: istockphoto/libin jose

Фото: istockphoto/libin jose

Упавшую в скважину девочку практически неделю пытаются спасти индийские спасатели, передает издание India Times. Ребенка зовут Четна, ей три года, она оказалась в скважине глубиной свыше 200 метров и на 45 метрах под землей.
Операция по спасению проходит в штате Раджастхан в северо-западной части страны. Четна ничего не ела уже порядка 130 часов. Кроме того, ребенок не двигается.

В настоящее время специалисты смогли пробурить землю на глубину свыше полсотни метров. Спасатели хотят сделать туннель к скважине, где находится трехлетняя малышка.



Перед этим сообщалось, что подростку оторвало кисть петардой в одном из торговых центров Нижнего Новгорода. Трагедия произошла на фудкорте.

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В Москве задержан известный актер
112: актера театра и кино Алексея Яничева задержали в Москве с кокаином
30 декабря 2024, 16:09

Фото: istockphoto/Dzurag

С кокаином задержали актера театра и кино Алексея Яничева в Москве, передает Telegram-канал 112. Уточняется, что правоохранителями обнаружен сверток с неизвестным веществом, который был передан экспертам.
Артист сознался, что запрещенка, которую он купил еще весной, принадлежит ему. К слову, полицейские уже задерживали Яничева за случайное лишение жизни своего друга. Следователи пришли к выводу, что злого умысла не было, но дело все же возбудили.

До этого сообщалось, что в Москве задержали экс-министра обороны Армении Аршака Карапетяна. Уточнялось, что его разыскивают в республике по ряду статей.

Кроме того, стало известно об обысках в Главном автобронетанковом управлении Минобороны РФ.

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Mash: экс-глава Минобороны Армении Карапетян задержан в Москве
30 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/blinow61

Бывший глава армянского Минобороны Аршак Карапетян задержан в Москве, передает Telegram-канал Mash.
Официальную причину пока не назвали, однако известно, что задержанного разыскивают на родине по обвинению в незаконном предпринимательстве, а также в злоупотреблении властью и полномочиями.

Карапетян был министром обороны Армении в период с августа по ноябрь 2021 года. Он запомнился многим своими призывами попросить помощи для республики у российской стороны.

В настоящее время Карапетян возглавляет оппозиционное движение «Всеармянский фронт».

Перед этим сообщалось о проведении обысков в Главном бронетанковом управлении МО РФ. Читайте подробности в нашем материале.

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В Главном бронетанковом управлении провели обыски
ТАСС: у замначальника ГАБТУ Шаленого изъяли телефон по делу о злоупотреблениях
30 декабря 2024, 12:33

Фото: istockphoto/Akintevs

Мобильный телефон изъят у замначальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) МО РФ Сергея Шаленого в ходе обысков по делу о злоупотреблении полномочиями. Об этом пишет ТАСС, уточняя, что офицер проходит по делу в качестве свидетеля.
Всего следователи провели свыше 15 обысков в управлении и по месту жительства его сотрудников. Изъяты также некие документы.

Перед этим сообщалось, что арестованного по делу о мошенничестве генерала Попова могут освободить из-под стражи, отправив в зону специальной военной операции уже в ближайшем времени. При этом известно о продолжении судебного разбирательства. Сейчас Попов ждет, пока оформят соответствующую документацию.

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У еще одного самолета Boeing B737 корейской компании Jeju Air возникли проблемы с шасси
Yonhap: еще у одного самолета Jeju Air нашли проблемы с шасси вскоре после вылета
30 декабря 2024, 04:40

Фото: iStock/Chalabala

Самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с техническими проблемами с шасси вскоре после взлета. Об этом сообщило агентство Yonhap.
Авиалайнер Boeing B737-800 выполнял рейс 7C101 из аэропорта Кимпхо в Чеджу. Проблема была обнаружена экипажем спустя несколько минут после взлета, и самолет был вынужден вернуться в аэропорт вылета.

«Рейс Jeju Air, выполнявший рейс в Южной Корее в понедельник, вернулся в аэропорт вылета из-за той же проблемы с шасси, которая была выявлена в смертельной катастрофе с участием другого самолета той же модели накануне», — пишет агентство.
Ранее, 29 декабря, в аэропорту Муан в Южной Корее произошла трагедия: пассажирский самолет Boeing 737-800 компании Jeju Air не смог завершить посадку и врезался в ограждение. Авиакатастрофа повлекла за собой огромное количество жертв, из 181 человека на борту погибло 179. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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#аэропорт
#самолет
#рейсы
#авиа южная корея
#происшествие
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Петарда оторвала подростку кисть в одном из ТЦ Нижнего Новгорода
29 декабря 2024, 18:35

Фото: iStock/Nenadpress

В торговом центре «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде 13-летний подросток взорвал петарду и лишился кисти. Об этом сообщили в МЧС России.
Несчастный случай случился на фудкорте. Сидя там вместе с друзьями, подросток поджег петарду, в результате чего произошел взрыв.

Отмечается, что люди поблизости начали разбегаться, решив, что произошел теракт. По данным ведомства, пострадавший доставлен в больницу в стабильном состоянии, однако «все пальцы руки поражены, планируется оперативное вмешательство». Иные подробности в настоящее время уточняются.

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Россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море
Генконсульство РФ: россияне не пострадали при нападении акулы в Красном море
29 декабря 2024, 18:16

Фото: iStock/solarseven

В результате нападения акулы в районе египетского города Марса-Алам граждане России не пострадали. Об этом сообщило генконсульство РФ в Хургаде.
В генконсульстве порекомендовали россиянам, отдыхающим в Египте, проявлять повышенную осторожность во время купания. В ведомстве также призвали неукоснительно следовать всем предписаниям властей страны, которые касаются запретов на купание, дайвинг и иные действия.

Напомним, в воскресенье, 29 декабря, на курорте Египта акула напала на двух туристов, одного из них спасти не удалось. Уточняется, что трагедия произошла за пределами зоны плавания.

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#акула
#купание
#трагедия
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#египет
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В Анапе зафиксировали новый выброс мазута
Оперштаб Краснодарского края: в Анапе заметили повторный выброс мазута
29 декабря 2024, 14:53

Фото: iStock/dehooks

В Анапе зафиксировали новый выброс мазута на берег. Об этом информирует Telegram-канал оперштаба Краснодарского края.
Уточняется, что на месте инцидента работают 50 специалистов. По данным оперштаба, в течение дня планируется собрать нефтепродукты с прибрежной полосы и очистить всю территорию.

Напомним, на Черноморском побережье продолжается уборка мазута, который вылился в море после крушения двух танкеров в Керченском проливе в воскресенье, 15 декабря. Оба танкера перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, и, по предварительным данным, в воды моря попало около 3,7 тысячи тонн опасных веществ.

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#чёрное море
#анапа
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Алиев: разбившийся в Актау самолет получил повреждения из-за обстрела с земли
29 декабря 2024, 14:24

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный и разбившийся вблизи города Актау, получил повреждения вследствие обстрела с земли. Об этом заявил в интервью азербайджанскому государственному телеканалу AzTV президент Азербайджана Ильхам Алиев.
По словам Алиева, окончательная версия авиакатастрофы станет известна после вскрытия черных ящиков. Он добавил, что воздушное судно было приведено в неуправляемое состояние средствами РЭБ.

Алиев заключил, что в результате огня с земли, сильно пострадала и хвостовая часть самолета.

Напомним, трагедия произошла утром, 25 декабря, когда авиалайнер выполнял рейс Баку — Грозный. Погибли оба пилота, которые незадолго до падения успели сообщить о происходящем. Известно, что они увели падающее воздушное судно от жилых домов, чтобы избежать жертв. По информации властей, на борту находились 67 человек. Из них 38 погибли, а 29 выживших были госпитализированы.

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#крушение
#путин
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Названо количество погибших при крушении самолета в Южной Корее
Yonhap: 176 человек погибли при крушении самолета в Южной Корее
29 декабря 2024, 13:53

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Тела 176 погибших при крушении самолета в Южной Корее извлекли спасатели, передает Yonhap.
«По состоянию на 18:10 (по местному времени, по мск 12:10) пожарная служба объявила, что 176 человек были извлечены с места аварии в аэропорту Муан», — гласит публикация.
Трагедия произошла на территории международного аэропорта Муан в воскресенье, 29 декабря. Лайнер, выполнявший рейс из Таиланда в Южную Корею, миновал взлетно-посадочную полосу, врезавшись в ограждение. На борту находился 181 человек. Кроме того, сообщалось об отмене всех рейсов в связи с произошедшим.

Перед этим стало известно, что сделала компания-собственник разбившегося лайнера. Подробнее в материале «Радио 1».

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