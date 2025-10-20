Стало известно о странных деталях в поисках пропавшей семьи Усольцевых
В ходе поисков пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых всплыли необычные подробности.
Как пишет Aif.ru, один из волонтеров, участвовавший в первой фазе поисковой операции, рассказал изданию, что ни спасатели МЧС, ни добровольцы за всё время не обнаружили в тайге каких‑либо следов пребывания пропавших.
«Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли», — сказал собеседник.Из этого волонтер делает вывод, что с семьёй произошло нечто странное уже в первый день исчезновения, то есть 28 сентября. Версию о том, что родственники якобы скрылись за границей — которая активно обсуждается в СМИ — доброволец считает маловероятной.
Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью пропали почти месяц назад, отправившись самостоятельно в поход к горе Буратинка в Партизанском районе.
МЧС, спасатели и добровольцы при помощи вертолётов, беспилотников и наземной техники вели поиски чуть более двух недель. Затем оперштаб закрыли, и в тайгу стали допускать лишь специально подготовленные группы. Шансы найти семью, которой, возможно, случился несчастный случай, эксперты оценивают невысоко.