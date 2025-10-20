Стало известно о странных деталях в поисках пропавшей семьи Усольцевых

20 октября 2025, 11:26

Aif: В поисках пропавшей семьи Усольцевых есть странности

Фото: медиасток.рф

В ходе поисков пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых всплыли необычные подробности.





Как пишет Aif.ru, один из волонтеров, участвовавший в первой фазе поисковой операции, рассказал изданию, что ни спасатели МЧС, ни добровольцы за всё время не обнаружили в тайге каких‑либо следов пребывания пропавших.





«Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли», — сказал собеседник.

