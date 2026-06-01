Стало известно о внезапном сигнале телефона пропавшего Сергея Усольцева

01 июня 2026, 20:57

В районе горы Алат зафиксировали сигнал мобильного телефона пропавшего Сергея Усольцева. Преступники могли намеренно использовать устройство, чтобы запутать следствие. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на исследователя Валентина Дегтярева.





По словам эксперта, злоумышленники могли забрать телефон у Усольцева, включить его и активировать у горы Алат.

«Могли специально его там выбросить, чтобы запутать следствие. Он мог стать жертвой вымогателей. Ему назначили встречу, на которой убили, а семью он взял для прикрытия — думал, что с женой и дочерью на него никто не нападёт. Но ошибся», — приводит издание слова Дегтярёва.