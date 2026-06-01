В Ростове-на-Дону трёхлетний мальчик сбежал из дома, пока родители спали
В Ростове-на-Дону сотрудники службы спасения нашли и вернули родителям трёхлетнего мальчика. Как сообщили в Департаменте по предупреждению и ликвидации ЧС региона, ребёнок самостоятельно ушёл из дома и уехал на автобусе в магазин.
Инцидент произошёл утром 1 июня. Мальчик покинул дом, пока родители спали. Ребёнок зашёл в продуктовый магазин, где рассказал, что приехал на автобусе. В ведомстве уточнили, что малыш говорил очень плохо и не смог назвать свою фамилию.
Продавец позвонила в службу 112. Операторы проанализировали информацию и выяснили, что в одном из районов города ранее пропал трёхлетний мальчик. Оператор связалась с родителями, и сотрудники службы спасения передали маленького беглеца им.
