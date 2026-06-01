В Махачкале шесть человек, среди которых двое детей, отравились угарным газом

01 июня 2026, 20:22

В Махачкале газовый водонагреватель с нарушением подключения привёл к отравлению угарным газом людей в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе министерства энергетики Дагестана.





Инцидент произошёл в квартире на улице Магомета Гаджиева. Там угарным газом отравились шесть человек, включая двоих детей. Медики доставили всех пострадавших в больницы.

«Газовый водонагреватель был подключен с нарушением требований, а именно — с использованием несертифицированного гибкого шланга, а монтаж был выполнен с грубыми ошибками», — отметили в пресс-службе ведомства.