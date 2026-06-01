В Югре спасатели нашли тело девочки, которая нырнула с баржи в реку
В Югре спасатели извлекли из воды тело девочки 2012 года рождения. Ребёнок нырнул в реку с баржи и не выплыл. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
Инцидент произошёл накануне. 1 июня в трёх километрах ниже по течению реки от места происшествия специалисты обнаружили тело погибшей. В настоящее время сотрудники ведомства продолжают проводить следственные действия.
Отмечается, что спасатели рассказали и о другом происшествии на водных объектах Югры. В Нижневартовске на набережной реки Обь мальчик 2015 года рождения упал в воду. Очевидцы оперативно отреагировали: они спасли ребёнка и доставили его в больницу. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.
